Общество
Крымчанин решил стать миллионером, продав кость
фото © Новый день
Крымчане не оставляют попыток крупно заработать, продав что-нибудь ненужное, и продолжают удивлять оригинальностью лотов.
Еще один житель полуострова решил стать миллионером по-быстрому и выставил на продажу кость. Объявление он разместил на одной популярной интернет-платформе, сообщив, что продает древнюю кость динозавра. Правда, «вид динозавра установить пока не удалось», – честно уточняет владелец. К объявлению приложено фото небольшого обломка трубчатой кости.
Состояние своего «раритета» продавец оценивает как «бывшее в употреблении» и просит за него 20 млн рублей.
Напомним, ранее одна крымчанка выставила на продажу свою школьную золотую медаль (за 5 млн рублей), а вторая – 800 рублей (за 4,5 млн).
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 16 сентября. Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Коктебеле состоится эногастрономический уикенд «Местный Улов». 15-16 сентября в Коктебеле состоится эногастрономический уикенд «Местный Улов».
Какой сегодня праздник 15 сентября. Сегодня, 15 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Смягчение антиковидиных ограничений обернулось в Крыму неожиданными проблемами. С 9 сентября заведениям общепита разрешили работать до часа ночи. В итоге крымчане и туристы начали жаловаться на шум по ночам.
Франция не признает российские выборы в Крыму
Франция не признает легитимность предстоящих выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку не считает полуостров частью России.
Какой сегодня праздник 17 сентября фото
Сегодня, 17 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчанин решил стать миллионером, продав кость
Крымчане не оставляют попыток крупно заработать, продав что-нибудь ненужное, и продолжают удивлять оригинальностью лотов.
В начале следующей недели в Крыму сильно похолодает
В эти выходные дни 18 и 19 сентября в Крыму местами ожидается небольшой дождь, но тепло еще сохранится.
14 часов назад
Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму
17 часов назад
В Севастополе мальчик «обстрелял» камнями проезжающую машинувидео
16 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.