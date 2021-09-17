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Коронавирус в Крыму

Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно

11:26 пятница, 17 сентября 2021
Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно

фото © rbc.ru

Автомобильный сайт «Дром» поинтересовался мнением о происхождении коронавируса.

По итогам проведенного среди пользователей сайта опроса, 19% жителей Крыма считают, что «коронавирус сбежал из лаборатории в Ухане из-за халатности».

«Еще 10% ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. Только 7% опрошенных отметили, что считают вероятными другие причины происхождения COVID-19», – говорится в информации.

Организаторы опроса сообщили, что также опросили жителей России и 65% россиян считают, что «коронавирус намеренно создан и выпущен в мир».

Указывается, что опрос проводился в августе 2021 года среди пользователей сайте, в нем приняли участие почти 11 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса. За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.

ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V». Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода производителя.

Снова рост числа заболевших: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, умерли шестеро больных, сообщает пресс-служба правительства города.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.

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