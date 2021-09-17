Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно

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Автомобильный сайт «Дром» поинтересовался мнением о происхождении коронавируса.

По итогам проведенного среди пользователей сайта опроса, 19% жителей Крыма считают, что «коронавирус сбежал из лаборатории в Ухане из-за халатности».

«Еще 10% ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. Только 7% опрошенных отметили, что считают вероятными другие причины происхождения COVID-19», – говорится в информации.

Организаторы опроса сообщили, что также опросили жителей России и 65% россиян считают, что «коронавирус намеренно создан и выпущен в мир».

Указывается, что опрос проводился в августе 2021 года среди пользователей сайте, в нем приняли участие почти 11 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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