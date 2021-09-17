Власть
Котельные Крыма еще не готовы к отопительному сезону
Готовность котельных к отопительному сезону в Крыму составляет 84%. Готовность ЦТП и тепловых сетей – 83% и 89% соответственно.
Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК.
«В межсезонный период ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выполнило капитальный ремонт 8 котлов и 4 теплообменных установок, замену 25 единиц насосного оборудования, ремонт 33 единиц установок ХВО. Также произведен ремонт тепловых сетей общей протяженностью 15,2 км, ремонт и восстановление тепловой изоляции трубопроводов общей протяженностью 5670,2 м», - говорится в сообщении.
На сегодня продолжаются мероприятия по ремонту технологического и вспомогательного оборудования котельных и ЦТП. До начала отопительного сезона планируется провести еще свыше 280 мероприятий: ремонт котлов, замену насосного оборудования, оборудования ХВО, теплообменных аппаратов, запорной арматуры, установку систем автоматизации, ремонты технологического оборудования, тепловых сетей, кровель и емкостей.
Также будет завершена реконструкция блочно-модульной котельной по ул. Спортивная, 1 в п. Аграрное и произведены общестроительные работы.
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