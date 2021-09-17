Какой сегодня праздник 17 сентября

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Сегодня, 17 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Православные 17 сентября почитают икону Божьей Матери. Она в церковных песнопениях нередко сравнивается с Неопалимою Купиною (несгорающим терновым кустом). Его видел Моисей на горе Хорив. Как купина оставалась нетронутой во время охватившего ее пламени, так и родившая Иисуса Христа Пресвятая Дева Мария оставалась Девою до и после Рождества.

В центре иконы находится Мария с младенцем. Изображение заключено в восьмиконечную звезду. Она образована двумя четырехугольниками — красным (цвет объявшего пламени) и зеленым (естественный цвет Купины). Икона известна иконописи с середины XVI века. Праздник в ее честь установили в XVII столетии.

Праздник иконы Божией Матери в народе называли Луковым, потому что 17 сентября начинали выкапывать лук. Найти много шелухи на луке предвещало холодную зиму.

Международный день безопасности пациента (International Patient Safety Day)

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Всемирный день безопасности пациентов был учрежден семьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 г., которая приняла резолюцию WHA72.6 «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов» и постановила, что этот день будет отмечаться ежегодно 17 сентября. Важную роль в проведении Всемирного дня безопасности пациентов играют ежегодные Глобальные министерские саммиты по безопасности пациентов, первый из которых состоялся в Лондоне в 2016 г.

Общие цели Всемирного дня безопасности пациентов заключаются в том, чтобы расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов во всем мире, повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности медицинской помощи и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов во всем мире. В основе проведения Всемирного дня безопасности пациентов лежит основополагающий принцип медицины — прежде всего, не навреди.

Пандемия оказывает беспрецедентное давление на системы здравоохранения во всем мире. Системы здравоохранения могут функционировать только при наличии медицинских работников, и для предоставления безопасной медицинской помощи пациентам крайне важно наличие компетентного, квалифицированного и заинтересованного медицинского персонала.

Вавила - поздние вилы

День Вавилы отмечается по народному календарю сегодня, 17 сентября. В старину говорили: Вавила - поздние вилы. С этого дня заканчивались полевые работы. Селяне приговаривали: «Сено в стогах, хлеб в скирдах - мужицким вилам роздых». На Вавилу вилы празднуют - в земле лежат. В этот день Православная церковь отмечает память священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, погибшего во время пребывания императора Декия в Антиохи, а также поклоняется иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Народные названия - Вавила - поздние вилы, Богородица Неопалимая Купина. Все жарче в овине, сушатся снопы. В голодный год и солома едома.

Также сегодня, 17 сентября, отмечают такие праздники:

- День тур-менеджера

- День памяти пророка Моисея Боговидца

- День спасателя в Украине

- День Конституции и Гражданства (Constitution Day and Citizenship Day) в США

- День секретаря в России

- День щекотунчиков

- День разговоров с городом

- День сибиряка в Польше

- День запеченного в тесте яблока (National Apple Dumpling Day) в США

- День IT-профессионалов (National IT Professionals Day) в США

- День хуасо в Чили

- День учителя в Гондурасе

- День сэндвича «Монте-Кристо» (National Monte Cristo Day) в США

- День игры шаффлборд (National Table Shuffleboard Day) в США

- День освобождения Маратвады в Индии

Сегодня именины празднуют: Феодул, Федор, Вавила, Афанасий, Аммоний, Моисей, Донат, Евтихия, Епполоний, Ермиония (Гермиона), Иосаф (Иоасаф, Асаф), Кион, Миан, Прилидиан, Урван (Урбан), Христодула, Юлиан (Иулиан).

Что происходило 17 сентября в прошлые годы

1394 - французский король Карл VI приказал изгнать из страны всех евреев.

1665 - в Лондоне (Англия) вспыхнула эпидемия бубонной чумы.

1918 - основан ФК «Валенсия» в Испании (в настоящее время единственный конкурент Барселоне и Реалу в борьбе за чемпионство).

1947 - военный теоретик и практик Джеймс Форрестол принес присягу как первый министр обороны США.

1954 - Советский Союз создал на Новой Земле ядерный полигон.

1957 - актриса Софии Лорен и кинопродюсер Карло Понти связали себя узами брака.

1959 - с Кубы выслали 131 священника (это было связано с утверждением коммунистического строя в стране, а настоящие коммунисты как известноатеисты).

1988 - - XXIV летние Олимпийские игры начались в Сеуле (Южная Корея заняла в итоге 4 место).

1991 - с распадом СССР закрыли уголовное дело против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, сам писатель решил вернуться на Родину.

2009 - американцы отказались от размещения системы ПРО в Чехии и Польше (данная система была прежде всего направлена против России).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 сентября. Какие праздники будут завтра?

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