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Общество

Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма

18:15 пятница, 17 сентября 2021
Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма

фото © Новости Крыма

В предстоящие выходные в Крыму будет тепло, но дождливо, осадки прогнозируются со второй половины субботы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу в ночь без осадков, +10…+15 градусов, однако днем скажется влияние циклона: его теплая фронтальная система протянет свою ветку через полуостров и небо постепенно начнут затягивать облака. Во второй половине дня пройдут короткие дожди, местами со слабыми грозами, но пока еще будет тепло, ветер южный 4-9 м/с, температура +19…24», - рассказал эксперт.

В воскресенье Крым останется в теплом секторе циклона, однако погода продолжит ухудшаться, констатирует Тишковец.

«Пройдут короткие интенсивные ливневые дожди с грозами. Ночью +12…+17, днем до +20…25. Ветер юго-западный 4-9 м/с», - проинформировал он. И добавил, что рассчитывать на летнюю жару в этом году уже не стоит, на следующей неделе ощутимо похолодает.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В начале следующей недели в Крыму сильно похолодает. В эти выходные дни 18 и 19 сентября в Крыму местами ожидается небольшой дождь, но тепло еще сохранится.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 15 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 сентября.

Сухая и теплая погода сохранится в Крыму до конца недели. До конца недели в Крыму не ожидается осадков и похолоданий.

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