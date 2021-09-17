Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма

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В предстоящие выходные в Крыму будет тепло, но дождливо, осадки прогнозируются со второй половины субботы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу в ночь без осадков, +10…+15 градусов, однако днем скажется влияние циклона: его теплая фронтальная система протянет свою ветку через полуостров и небо постепенно начнут затягивать облака. Во второй половине дня пройдут короткие дожди, местами со слабыми грозами, но пока еще будет тепло, ветер южный 4-9 м/с, температура +19…24», - рассказал эксперт.

В воскресенье Крым останется в теплом секторе циклона, однако погода продолжит ухудшаться, констатирует Тишковец.

«Пройдут короткие интенсивные ливневые дожди с грозами. Ночью +12…+17, днем до +20…25. Ветер юго-западный 4-9 м/с», - проинформировал он. И добавил, что рассчитывать на летнюю жару в этом году уже не стоит, на следующей неделе ощутимо похолодает.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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