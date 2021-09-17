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Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Керчи

18:22 пятница, 17 сентября 2021
Керчь
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Керчи

фото © УФСБ по Крыму и Севастополю

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Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ликвидировали специальную химическую лабораторию по серийному производству наркотических средств.  Подпольный цех по производству мефедрона в частном домовладении Керчи организовали двое безработных местных жителей.  В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали среди местного населения», – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы выявили химические компоненты, инструменты и оборудование, предназначенные для производства наркотиков, наркосодержащие жидкости и мефедрон в крупном размере. «Следственным отделом УФСБ в отношении двух жителей города Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере)», – уточнили в УФСБ.

Санкции статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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