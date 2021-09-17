Еще двое жителей Севастополя стали жертвами телефонных мошенников

В результате противоправных действий злоумышленников потерпевшие лишились более 190 тысяч рублей.

Днем на мобильный телефон 49-летней местной жительницы поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа, убедил ее перевести около 102 тысяч рублей на «безопасный счет». Женщина знала о существовании данной мошеннической схемы, но будучи застигнутой врасплох неожиданным звонком незнакомца, необдуманно выполнила все его требования. Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в отдел МВД России по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

Похожий случай произошел Гагаринском районе города. В ОМВД России по Гагаринскому району обратился 68-летний местный житель. Севастополец рассказал, что утром ему поступил звонок от неустановленной девушки, которая представилась сотрудником местного отделения банка и сообщила, что неизвестные пытаются похитить его сбережения. Мошенница убедила мужчину перевести сбережения через банкомат на продиктованный ему банковский счет, который якобы был создан, чтобы уберечь средства от хищения. Пенсионер знал о существовании данной мошеннической схемы, но все равно поверил и перевел 90 тысяч рублей злоумышленнице. Пострадавший, осознав, что его обманули, обратился с заявлением в полицию. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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