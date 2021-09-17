Эксперт рассказал о будущем крымской трассы «Таврида»

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Главной магистралью Крыма является федеральная трасса «Таврида». Современная, с использованием новейших технологий автодорога стала одной из достопримечательностей полуострова.

Трассу сдали с опережением сроков. Во время открытия дороги Министр транспорта России Евгений Дитрих, говоря о качестве дорожного покрытия, отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не прольется ни одна капля.

С момента открытия «Тавриды» прошло чуть больше года и эйфория автомобилистов начинает сменяться легким разочарованием. Все дело в том, что на трассе начинают появляться вмятины, а в некоторых местах асфальт «плывет», о чем очевидцы пишут в соцсетях.

Кроме того, «Таврида» не справилась с природными катаклизмами: сильной метелью и ливнями. В первом случае проезжающие машины попали в снеговую ловушку, во втором — трассу попросту затопило.

Вышеперечисленные проблемы сводятся к качеству содержания федеральной трассы, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

«Трафик идет, весогабаритного контроля нет. А машины с перегрузами проезжают достаточно часто. Это должен контролировать Ространснадзор», — сказал собеседник.

По информации эксперта, руководство ведомства готово осуществлять свои прямые обязанности. Однако проблема в том, что мест размещения специальных контролирующих пунктов в Крыму сейчас нет. Их должен установить и оборудовать оператор дороги УПРДОР «Тамань».

Уязвимость дороги, по мнению Анатолия Цуркина, также связана с ее «оголенностью», что особенно ощущается в непогоду.

«Компания ВАД отказалась от высадки зеленых насаждений вдоль трассы. Деньги в бюджет вернули. Впоследствии такое решение и приводит к затоплениям и снежным заметам», — отметил экс-министр транспорта Крыма.

К слову, сейчас строители начали асфальтирование новой федеральной трассы, которая свяжет Краснодар с Керчью. Состав асфальтобетонной смеси разрабатывали в лабораторных условиях с учетом климатических особенностей региона. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

По мнению Анатолия Цуркина, мало построить автодорогу, не менее важно поддерживать ее в надлежащем состоянии во избежание все тех же вмятин и потопов. Изъяны на дороге появляются очень быстро, подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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