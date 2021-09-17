Двое крымчан выращивали коноплю в лесополосе

Правоохранители задержали двух жителей Кировского района 28 и 39 лет. Мужчины выращивали коноплю в лесной полосе в нескольких километрах от трассы Таврида и с. Приветное.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Они признались, что выращивали растения для личного употребления.

«Всего в результате операции полицейские изъяли более 120 наркосодержащих растений. Также у мужчин обнаружен травматический пистолет, предмет, похожий на автомат и пиротехнические изделия, имитирующие гранаты. Со слов подозреваемых, травматическое оружие принадлежит одному из них, а остальные предметы найдены в лесополосе», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.231 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два крымчанина попались на выращивании 125 кустов конопли. В отношении двоих мужчин, выращивавших коноплю на земельном участке на территории Приветненского сельского поселения, было возбуждено уголовное дело.

Севастопольский суд признал виновной в наркоторговле несовершеннолетнюю. Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками.

Крымский суд рассмотрит дело о попытке продажи килограмма марихуаны.

Еще один ялтинец попался на выращивании конопли. 32-летний житель Ялты попался правоохранителям на выращивании конопли и хранении пакета с уже сухим наркосодержащим растением.