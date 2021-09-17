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Происшествия

Дорожный конфликт в Севастополе перерос в уголовное дело

В Севастополе двое водителей устроили перепалку на дороге. Причиной конфликта стал дорожный затор и неудавшаяся хитрость одного из водителей.

Как сообщает пресс-служба Севастопольской полиции, на одной из дорог города 65-летний водитель не захотел стоять в образовавшейся пробке и решил схитрить. Он попытался объехать стоящие автомобили через заправку, однако этот маневр автомобилиста затруднил проезд другим участникам движения и вызвал словесную перепалку между ним и 31-летним водителем.

В качестве окончательного аргумента в разгоревшемся споре старший водитель решил использовать найденный на обочине булыжник. Мужчина схватил его и разбил лобовое стекло автомобиля оппонента. Последний незамедлительно обратился в полицию — прибывший на место происшествия участковый Гагаринского района задержал правонарушителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы. Причиненный нарушителем ущерб оценивается в 55 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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