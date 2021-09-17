Для новой трассы Краснодар - Крым изобрели особенный асфальт

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Специальный состав разрабатывался в лабораторных условиях, его уже укладывают на дорогу.

Строители новой федеральной трассы между Краснодаром и Керчью начали укладку асфальта, сообщили в Росавтодоре.

Отмечается, что покрытие разрабатывалось в лаборатории специально для данного региона с учетом особенностей климата. В нем содержится битумное вяжущее вещество и другие компоненты, благодаря которым асфальт будет устойчивым против влаги и трещин. Асфальтобетон производят прямо на месте – по 350 тонн в час.

Чтобы уложить слой толщиной 13 сантиметров на стометровом участке, потребовалось 800 тонн асфальтобетонной смеси. На нижние слои основания ушло более 5 тысяч тонн песчаного грунта, 14 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонн щебеночно-песчаной смеси.

В этом году «закатают» 10 километров дороги. Протяженность всей дороги составит 119 километров.

Напомним, что четырехголосную дорогу, которая будет иметь пропускную способность в 40 тысяч авто в сутки, планируют достроить до 2024 года. Контракт стоимостью 60 миллиардов рублей был заключен осенью прошлого года.

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