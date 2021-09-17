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Власть

Через год в Евпатории обещают построить подстанцию скорой помощи

На строительство подстанции скорой помощи в Евпатории по улице 60 лет ВЛКСМ из бюджета выделено 104 миллиона рублей.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение СтройМедСервис» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подстанции по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ» с ценой Контракта сто четыре миллиона четыреста девяносто тысяч триста двенадцать рублей», — сказано в документе.

Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2022 года.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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