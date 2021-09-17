Власть
Аксенов внезапно обнаружил, что Евпатория - это «тихий ужас»
фото © Новый день
Глава Крыма Сергей Аксенов в конце сезона неожиданно выяснил, что один из крымских туристических центров находится в ужасном состоянии.
«Заехал в курортную зону Евпатории – тихий ужас. Практически на «брюхе полз» на автомобиле. Звонил главе администрации Евпатории – улицы Киевская, Франко и так далее, – рассказал Аксенов. – Заехал, полный караул, даже стыдно было. Можно же сделать хоть ямочный ремонт. Бульвар Ленина – это просто мрак, могли бы хоть грязь убрать».
Крымчане тут же сообщили ему, что Евпатория – это не исключение.
«Губернатор еще на север Крыма не ездил. В Красноперекопске «чудные» дороги. А путь из Красноперекопска в направлении Вишневки и Красноармейского – полный караул. Особенно гигантская ямище на дороге в районе пустого канала. Ну, зато огромный парк «Русской весны» в Красноармейском сделали – кому они надо, те дороги».
«У нас в Ялте после потопа 3 месяца прошло, ничего не делается, дорога в центре раздолбана, река вся забита мусором, очередной ливень – и снова поплывем», – комментируют заявление главы жители РК.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму начисляют коммунальные платежи на давно умерших. В Феодосии водоканал несколько лет начисляет платежи на покойников.
В Ялте все же будут строить опреснительную станцию. В Ялте планируют продолжить строительство опреснительной станции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Камеры видеонаблюдения для Алушты обойдутся почти в 20 миллионов рублей. 19 миллионов 840 тысяч рублей будет потрачено на покупку камер видеонаблюдения для городского округа Алушта.
Жительница Севастополя застряла в неисправном общественном туалете. Инцидент «с душком» произошел в Комсомольском парке имени Марии Байды.
Франция не признает российские выборы в Крыму
Франция не признает легитимность предстоящих выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку не считает полуостров частью России.
Какой сегодня праздник 17 сентября фото
Сегодня, 17 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчанин решил стать миллионером, продав кость
Крымчане не оставляют попыток крупно заработать, продав что-нибудь ненужное, и продолжают удивлять оригинальностью лотов.
В начале следующей недели в Крыму сильно похолодает
В эти выходные дни 18 и 19 сентября в Крыму местами ожидается небольшой дождь, но тепло еще сохранится.
14 часов назад
Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму
17 часов назад
В Севастополе мальчик «обстрелял» камнями проезжающую машинувидео
16 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.