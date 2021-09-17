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Власть

Аксенов внезапно обнаружил, что Евпатория - это «тихий ужас»

Аксенов внезапно обнаружил, что Евпатория - это «тихий ужас»

фото © Новый день

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце сезона неожиданно выяснил, что один из крымских туристических центров находится в ужасном состоянии.

«Заехал в курортную зону Евпатории – тихий ужас. Практически на «брюхе полз» на автомобиле. Звонил главе администрации Евпатории – улицы Киевская, Франко и так далее, – рассказал Аксенов. – Заехал, полный караул, даже стыдно было. Можно же сделать хоть ямочный ремонт. Бульвар Ленина – это просто мрак, могли бы хоть грязь убрать».

Крымчане тут же сообщили ему, что Евпатория – это не исключение.

«Губернатор еще на север Крыма не ездил. В Красноперекопске «чудные» дороги. А путь из Красноперекопска в направлении Вишневки и Красноармейского – полный караул. Особенно гигантская ямище на дороге в районе пустого канала. Ну, зато огромный парк «Русской весны» в Красноармейском сделали – кому они надо, те дороги».

«У нас в Ялте после потопа 3 месяца прошло, ничего не делается, дорога в центре раздолбана, река вся забита мусором, очередной ливень – и снова поплывем», – комментируют заявление главы жители РК.

В тексте использованы материалы: Новый день

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