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Происшествия

Жительница Севастополя обокрала супруга и детей

В Севастополе жительница Балаклавы украла деньги у собственного мужа и детей.

Как сообщается, 28-летняя женщина уже несколько лет не жила со своим 56-летним супругом и детьми, но периодически навещала последних.

В один из таких визитов подозреваемая решила не уходить с пустыми руками и прихватила с собой банковскую карту мужа. Перед уходом она вытащила ее из кошелька, опрометчиво оставленного мужчиной на тумбе в прихожей.

Поскольку пин-код карты злоумышленнице был известен, ей не составило труда снять со счета 380 тысяч рублей и распорядиться ими на свое усмотрение. Подозреваемая накупила личных вещей и расплатилась по долгам, уточняет пресс-служба полиции.

Обнаружив пропажу, мужчина обратился к правоохранителям, которые оперативно задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело — женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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