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Ялтинец хранил ружье, пистолет и патроны

14:30 четверг, 16 сентября 2021
Ялта

Оружие и боеприпасы мужчина хранил без разрешительных документов.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

При обыске по месту жительства подозреваемого были найдены и изъяты ружье, пистолет и 37 патронов, пригодных к применению. Также правоохранители изъяли сигнальный пистолет, переделанный под боевой.

«Как пояснил злоумышленник – пистолеты он выменял у незнакомца, который и рассказал, как переделать один из них в боевой. Мужчина заказал необходимые детали в интернете, после чего приспособил оружие для стрельбы, в дальнейшем используя его на стрельбище», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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