Водный кризис
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В Ялте все же будут строить опреснительную станцию
фото © Новости Крыма
В Ялте планируют продолжить строительство опреснительной станции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Все водохранилища заполнены. Опреснение воды в Ялте все равно будет – другого гарантированного источника в городе нет», - сказал Аксенов.
Он также отметил, что строить опреснительную станцию в Ялте будет государственный подрядчик. Название компании не озвучивалось из-за санкционного режима.
«Это пилотный проект, посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели. Возможно, потом будем готовы тиражировать. В нашей стране таких станций еще не было», - уточнил Аксенов.
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