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Водный кризис

В Ялте все же будут строить опреснительную станцию

11:44 четверг, 16 сентября 2021
Ялта
В Ялте все же будут строить опреснительную станцию

фото © Новости Крыма

В Ялте планируют продолжить строительство опреснительной станции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Все водохранилища заполнены. Опреснение воды в Ялте все равно будет – другого гарантированного источника в городе нет», - сказал Аксенов.

Он также отметил, что строить опреснительную станцию в Ялте будет государственный подрядчик. Название компании не озвучивалось из-за санкционного режима.

«Это пилотный проект, посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели. Возможно, потом будем готовы тиражировать. В нашей стране таких станций еще не было», - уточнил Аксенов.

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