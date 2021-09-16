В трех городах Крыма отключения воды: кто попал в «безводную» зону

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Ремонтные работы на сетях водоснабжения привели к отключениям воды в трех городах и нескольких селах Крыма, специалисты работают над устранением аварий.

Об этом сообщает пресс-служба «Вода Крыма».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ в Симферополе ограничено холодное водоснабжение улиц Луговая, Тепличная, Овощная, Совхозная и прилегающих к ним.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения в этом районе – 18:00. Кроме того, авария на сетях привела к отключениям абонентов на улицах Туристов, Проводников, Москалева и переулках Альпинистов и Проводников.

Набрать питьевую воду жители района смогут в автоцистерне на перекрестке Туристов и Альпинистов. Ремонтные работы проводятся сегодня также на улице Батурина, в связи с чем ограничено водоснабжение домов № 14 и 16, и в пригородном селе Мирное.

К вечеру четверга специалисты рассчитывают устранить повреждения сетей и восстановить подачу воды. Повреждение водовода зафиксировано и в Керчи, в зоне отключения - улицы Генерала Петрова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Сакко, Суворова, Славы, 1-го Мая, 3-й Самострой.

Восстановить водоснабжение рассчитывают к 19:00. Работы по ликвидации повреждения на сетях холодного водоснабжения проводятся и в Джанкое, поэтому до 16:00 не будет воды на улицах Зареченская, Керченская, Проезжая.

Также специалисты предприятия сообщают об ограничении подачи воды в селах Красная поляна, Карповка и Раздольное.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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