В Симферополе задержали женщину, угорожавшую убийством родственникам

К участковым уполномоченным полиции за помощью обратилась 38-летняя местная жительница.

Заявительница сообщила сотрудникам полиции, что на почве длительных неприязненных отношений между ней и ее сестрой возникают конфликты, последний из которых закончился применением ножа. При очередном семейном конфликте 43-летняя сестра заявительницы, схватив кухонный нож угрожала физической расправой родственнице и ее детям. Восприняв данную опасность как реальную, опасаясь, за свое здоровье и здоровье детей женщина обратилась в правоохранительные органы.

Отделом дознания МВД Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Если в вашей семье уже имеет место насилие, последуйте следующим правилам:

- если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру

- заранее попросите соседей, которым вы доверяете, чтобы они вызывали полицию, если услышат из вашей квартиры крики

- в случае, если вы не можете выйти из квартиры, необходимо запереться в ванной или в другом недоступном для дебошира месте, с телефоном и вызвать полицию; позвонить друзьям или соседям с аналогичной просьбой или попросить из прийти на помощь;

открыть окна и попытаться привлечь внимание прохожих; если вам удалось попасть на лестничную площадку, то звоните во все квартиры, зовите на помощь.

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