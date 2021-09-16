В Севастополе пропал восьмилетний мальчик - полиция начала поиски

Полиция Севастополя начала поиски восьмилетнего Александра Волкова, который не вернулся домой с тренировки.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отдел МВД России по Гагаринскому району разыскивает несовершеннолетнего Волкова Александра Александровича, 29.01.2013 года рождения, который 15 сентября 2021 около 16-40 ушел из дома на тренировку по дзюдо и до настоящего времени не вернулся», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик выглядит на свой возраст, имеет худощавое телосложение, его рост 134 см.

У ребенка светло-русые, коротко стриженные волосы, серые глаза, прямой нос и пухлые губы. В тот день он был одет в красную футболку, светлые шорты в тонкую полоску и черные сандалии.

С собой у мальчика был рюкзак черного цвета с формой для занятий дзюдо. В сообщениях об исчезновении Саши Волкова, опубликованных в соцсетях уточняется, что вечером забрать сына с тренировки приезжал отец, однако ему сказали, что мальчика на тренировке не было.

Телефон ребенка оставался на связи, но дозвониться ему мужчина не смог. Предположительно, по дороге не занятия Саша сел в автобус в 16-30 на остановке «Музей «35-я береговая батарея». Выйти ему нужно было на Колобова.

Полиция просит всех, кому что-то известно о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 73-87-00, 73-87-01, специальной линии «102» или выслать сообщение на электронную почту 9202dch@mvd.ru.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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