В Севастополе мальчик «обстрелял» камнями проезжающую машину

Севастопольский автомобилист утром 16 сентября «попал под обстрел» в районе Лабораторного шоссе.

Стоявший на обочине мальчик несколько раз швырнул в его автомобиль камни, что запечатлела камера видеорегистратора.

Примечательно, что после остановки машины ребенок не убежал, как это порой бывает, а, размахнувшись, совершил еще один бросок. На мысль о том, что произошедший инцидент – не просто детская шалость, наводит и описание к опубликованному видео.

«Ребенок был без обуви в одних носках, ошалелого вида и совершенно ничего не боялся», – отметил автор публикации.

В комментариях подняли вопрос: почему ребенок в весьма неоднозначном виде вообще находился у дороги в столь ранний час? Некоторые пользователи предположили, что мальчик может иметь проблемы со здоровьем – один из них добавил, что, проезжая мимо, тоже стал свидетелем не самого адекватного поведения ребенка.

По какой причине на обочине находился ребенок, зачем он бросал в автомобиль камни, и чем завершилась эта история – остается неизвестным. В полицию официальных обращений по этому поводу не поступало, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Жанна Марголина.

В тексте использованы материалы: Форпост

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