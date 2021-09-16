Общество
В начале следующей недели в Крыму сильно похолодает
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В эти выходные дни 18 и 19 сентября в Крыму местами ожидается небольшой дождь, но тепло еще сохранится.
Об этом сообщила заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай. Ночная температура воздуха составит 8-13 градусов тепла (на побережье 14-19), днем воздух прогреется до 22-27 градусов.
«В начале следующей недели, 20 сентября, по территории Крыма пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет практически повсеместные осадки от умеренных до сильных и понижение температуры воздуха до ночных 12-17 градусов, днем – 19-24.
Во вторник, 21-го сентября, дневная температура воздуха понизится до 12-17 градусов.
Погода ожидается довольно дождливая и прохладная», — уточнила заместитель начальника крымского гидрометцентра.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 сентября.
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