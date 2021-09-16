В Крыму зафиксирован всплеск мошенничеств с помощью Telegram

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Сегодня наибольшему риску мошенничества клиенты банков подвергаются в социальных сетях и мессенджерах. В частности, это касается пользователей Telegram.

Об этом сообщил доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юрий Сосновский.

Все больше граждан начинают использовать каналы в Telegram в качестве основного мессенджера для общения, в результате чего возрастает опасность дальнейшего распространения фишинговых сообщений.

«В основном злоумышленники используют спам-рассылки, проводят тщательную работу с пользователем. Удается им это благодаря покупке на черном рынке баз данных с личной информацией граждан», — сказал наш собеседник.

Фишингом называют вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов. Например, от имени банков или внутри социальных сетей, пояснил специалист.

Если пользователи попадаются на крючок, мошенники начинают работу по более глубокой схеме — начинают звонить. Рядовому пользователю, неосведомленному в тонкостях кибермошенничества Юрий Сосновский советует пресекать подобное общение.

По словам нашего собеседника, не стоит недооценивать мошенников — они достаточно смышленые. С завидной регулярностью совершенствуют свои навыки, учатся обходить спам-фильтры, ищут новые пути добраться до почтовых ящиков людей. Кроме того, натаскивают себя в психологии.

«Поэтому лучше интересоваться темой и время от времени посещать новостные сайты о безопасности в интернете. Так можно побольше разузнать о проблеме и быть подготовленным», — заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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