Власть
В Крыму пообещали построить современный велотрек
Власти Ялты определили участок под строительство современного велотрека, построить новый спортивный объект планируют к 2025 году.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал первый замглавы Минспорта Крыма Сергей Гниздыло.
«Строительство велотрека планируется в Алупке, там будут созданы все условия для тренировок сборной России. Впереди согласования и проектные работы, но планируем, что он появится в 2025 году», - сказал чиновник.
Он также отметил, что в Крыму запланировано строительство целого ряда объектов, в том числе в сельских регионах, а также на севере, востоке и западе полуострова.
Что касается крымской столицы, в перспективе здесь хотят построить ледовую арену на 5 тыс. мест и центр спортивной гимнастики. Уже в 2022 году в эксплуатацию будет сдан новый Дворец водных видов спорта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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