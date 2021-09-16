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Власть

В Крыму начисляют коммунальные платежи на давно умерших

14:11 четверг, 16 сентября 2021
В Крыму начисляют коммунальные платежи на давно умерших

фото © kp.ru

В Феодосии водоканал несколько лет начисляет платежи на покойников.

Скандал разгорелся вокруг дома №37 по улице Прокопенко. Его хозяйка умерла 19 октября 2015 года. Дом перешел к внуку, который известил все коммунальные службы о смерти бабушки, предоставив необходимые документы.

Однако в августе 2018 года выяснилось, что долг за воду достиг 13 тысяч: оказалось, что сотрудники водоканала не сняли умершую женщину с учета и продолжали выставлять ей за потребление воды. Сделать перерасчет они отказались, заявив, что сначала нужно погасить задолженность, и только потом будет решать вопрос о возвращении переплаченных средств.

В марте 2019 новый хозяин дома тоже скончался, дом унаследовала его жена. И вот уже 2,5 года женщина сражается водоканалом, который продолжает начислять платежи на умерших.

Более того, в декабре 2019 года коммунальщики умудрились подать в суд на умершего за 9 месяцев до этого мужчину и этот суд выиграть. В итоге его наследнице отказал в перерасчете, сославшись на судебное решение, обязывающее покойника оплатить долг.

Это судебное решение крымчанка, конечно, опротестовала. Но даже после этого коммунальщики не отказываются от намерения «стрясти» деньги с покойных: «Мне сказали: идите и оплачивайте задолженность, – цитирует новую хозяйку дома telegram-канал «Mash на волне», – у вас не такая большая сумма. Никакого перерасчета никто вам делать не будет».

Женщина решила, что проще вообще отказать от центрального водоснабжения и обрезала в доме водопровод.

В тексте использованы материалы: Новый день

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