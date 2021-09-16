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Происшествия

В Евпатории поймали сибиряка с поддельными деньгами

27-летний житель Иркутской области заказал через интернет фальшивые купюры и приехал в Крым, чтобы сбыть их.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, сибиряка с поддельными пятитысячными банкнотами задержали в Евпатории.

По данным пресс-службы, к правоохранителям обратилась продавщица одного их евпаторийских рынков, у которой мужчина приобрел лоток малины за 150 рублей, рассчитавшись подозрительной купюрой.

Получив приметы подозреваемого, полицейские вскоре задержали его. При себе мужчина имел еще одну такую банкноту.

«На допросе задержанный пояснил, что три поддельные банкноты он приобрел через интернет и прибыл в Евпаторию с целью их сбыта. Всего ему удалось сбыть две купюры. Купюры сотрудниками полиции были направлены на исследование, в ходе которого был установлен факт подделки», - говорится в сообщении.

Теперь любитель малины и легких денег находится под стражей и ожидает суда. Ему инкриминируют статью с формулировкой «хранение и сбыт поддельных денег».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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