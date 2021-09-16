Ученые нашли редчайшую коллекцию золотых украшений в Крыму

фото © пресс-служба КФУ Симфер

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) обнаружили редчайшую коллекцию украшений аланской знати III века в могильнике под Симферополем.

Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«На раскопках в могильнике Опушки ученые Крымского федерального университета обнаружили редкую по своей сохранности коллекцию украшений III века нашей эры, выполненную в сердоликовом стиле – одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения, а также древние мечи, – говорится в сообщении. – По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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