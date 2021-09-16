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Происшествия

Туристка из Магадана не смогла спуститься с Аю-Дага без помощи МЧС

19:35 четверг, 16 сентября 2021

Вчера в 18:25 на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в районе горы Аю-Даг заблудилась женщина.

Спустя почти час туристка из города Магадан была обнаружена на северо-западном склоне горы, на опасном скальном участке с сыпучим грунтом. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Как выяснили спасатели, женщина вышла на прогулку из Партенита в сторону горы Аю-Даг, но переоценила свои силы, не учла особенности рельефа и не рассчитала время возвращения. В результате туристка оказалась в темноте без источника света, к тому же с почти разряженной батареей мобильного телефона. Спасательная операция длилась около четырех часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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