Происшествия
Туристка из Магадана не смогла спуститься с Аю-Дага без помощи МЧС
Вчера в 18:25 на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в районе горы Аю-Даг заблудилась женщина.
Спустя почти час туристка из города Магадан была обнаружена на северо-западном склоне горы, на опасном скальном участке с сыпучим грунтом. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Как выяснили спасатели, женщина вышла на прогулку из Партенита в сторону горы Аю-Даг, но переоценила свои силы, не учла особенности рельефа и не рассчитала время возвращения. В результате туристка оказалась в темноте без источника света, к тому же с почти разряженной батареей мобильного телефона. Спасательная операция длилась около четырех часов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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