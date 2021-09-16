Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +22
море +23

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:12 четверг, 16 сентября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © strana.ua

За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».Фото: Михаил Гладчук

Из общего количества заболевших 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4926 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 280 человек, выздоровевших за весь период – 64 623 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа. Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.

Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения. В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом. В Крыму за сутки зарегистрировано 233 новых случаев коронавирусной инфекции. От ковида умерли 3 человека.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 16 сентября

Какой сегодня праздник 16 сентября фото

Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
В Ялте все же будут строить опреснительную станцию

В Ялте все же будут строить опреснительную станцию

В Ялте планируют продолжить строительство опреснительной станции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации