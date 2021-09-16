Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса ● Кабмин Украины установил новые карантинные нормы при въезде из Крыма ● Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● «Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © strana.ua
За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».Фото: Михаил Гладчук
Из общего количества заболевших 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4926 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 280 человек, выздоровевших за весь период – 64 623 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа. Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.
Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения. В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.
«Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом. В Крыму за сутки зарегистрировано 233 новых случаев коронавирусной инфекции. От ковида умерли 3 человека.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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