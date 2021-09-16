Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».Фото: Михаил Гладчук

Из общего количества заболевших 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4926 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 280 человек, выздоровевших за весь период – 64 623 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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