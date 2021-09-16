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Коронавирус в Крыму

Снова рост числа заболевших: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, умерли шестеро больных, сообщает пресс-служба правительства города.

За все время пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 28 809 человек.

Число жертв болезни достигло 1 083, за сутки умерли шесть человек в возрасте от 29 лет до 81 года. Выздоровели 26 726, из них 102 – за сутки.

Как ранее сообщалось, за этот же период в республике подтвердили 232 новых случая заражения COVID-19. Четырнадцать человек скончались. 280 пациентов выздоровели.

Общее число заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 74 955 человек. Выписаны с выздоровлением 64 623. Не справились с болезнью 2 412.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса. За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.

Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа. Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.

Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения. В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

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