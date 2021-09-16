Симферопольцы пожаловались на поборы в местной школе

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Родителей попросили скинуться на уборку в классе – по 500 рублей с каждой семьи.

Уборку в симферопольской школе №17 оплачивают из кармана родителей учеников. Об этом в соцсетях сообщила мама одного из учащихся Юлия Самойлова.

По словам женщины, на состоявшемся накануне родительском собрании сотрудники учебного заведения попросили всех сдать по 500 рублей на уборку класса. Юлия недоумевает, почему работу уборщиц должны оплачивать родители, если зарплату им платит школа.

«Разве это не входит в обязанности уборщиц? Если нет, то как так управление образования просмотрело такую брешь, что родители своими силами моют класс, чтоб дети не дышали грязью и пылью, которая накапливается в учебном классе?», - задает вопрос жительница крымской столицы.

При этом она не уточнила, на оплату какой именно уборки будет направлена указанная сумма. Другие пользователи соцсети предположили, что речь идет о капитальной уборке, которая проводится после каждых каникул несколько раз в год. Но, по их словам, даже в таком случае 500 рублей с каждого ученика – слишком много.

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