Севастополь в аутсайдерах экологического рейтинга

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В экологическом рейтинге регионов России по итогам лета 2021 года Крым занял 67-е, а Севастополь – 77-е место из представленных в списке 85.

Такие данные на своем официальном сайте представила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Среди городов федерального значения Севастополь на третьем месте после Москвы (6 место) и Санкт-Петербурга (11 место).

А в числе восьми регионов Южного федерального округа – на последнем. Республика Крым в этом списке шестая. По словам руководителя отдела экологических инициатив, председателя регионального отделения «Зеленого патруля» по Крыму и Севастополю Анастасии Фатериной, существенную роль в формировании такой картины сыграли ливни.

Усугубило последствия стихии непригодное для эксплуатации состояние очистных сооружений и ливневых стоков в прибрежных городах, которые требуют реконструкции.

«Все мы понимаем, что дождевые потоки, которые содержали в себе опасные химические, биологические и бактериальные вещества, безвозвратно ушли в Черное море. Такой негативной нагрузки на экологическое состояние Черноморской акватории не было давно», – сказала Фатерина.

Она подчеркнула, что экологический дисбаланс стал «девизом этого лета».

И если Черноморское побережье пережило удары разрушительных ливней и, как следствие, наводнений, то восточная часть России пострадала от огненной стихии. Так, в число аутсайдеров экологического рейтинга по итогам сезона попала Якутия (79 место), пережившая летом сильнейшие пожары в лесах, многие из которых сгорели. По словам руководителя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, большую роль в загрязнении регионов сыграла также жара, из-за которой обострились проблемы с цветением водоемов и возгоранием свалок. «Наши экологические сводки скоро станут напоминать боевые, если дальше так пойдет», – отметил эколог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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