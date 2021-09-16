«Самое дно»: Аксенов нелестно высказался о рэпере Моргенштерне

фото © www.asi.org.ru

У молодежи в основном пользуются доверием блогеры и представители шоу-бизнеса.

В рейтинге популярности нет врачей, педагогов, слесарей, героев России, констатировал сегодня в прямом эфире глава Крыма Сергей Аксенов.

«В лидерах Моргенштерн. Самое дно. Обеспечивает процесс деградации нашего общества, молодежи. Это просто отстой, мерзость открытым текстом. Только хвастовство богатой жизнью, которую за счет этих лайков получает. Поставлена на поток идея быстрого заработка. Покривлялся, оскорбил кого-то, и все, ты получаешь массы просмотров и деньги», — сказал Сергей Аксенов.

Напомним, недавно рэпер Моргенштерн (Алишер Усманов) в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону уклонился от ответа о государственной принадлежности Крыма. При этом на 90% его речь состояла из нецензурных слов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильме. В Крыму в ближайшее время начнутся съемки нового кинофильма под названием «Откройте, полиция!», одну из главных ролей в котором сыграет Иван Охлобыстин.

Актер Сергей Безруков не смог найти свободное место на парковках Алушты. Народный артист России Сергей Безруков побывал в Алуште.

Почетная жительница Ялты стала «Национальной легендой Украины». Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 гражданам Украины.

Наташа Королева выдала Крым за Калифорнию. Популярная певица Наташа Королева выложила в своем Инстаграм фотографии в стиле «вестерн» и утверждает, что они были сделаны в Калифорнии (она поставила геометку Mountain View, California).