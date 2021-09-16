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Общество

С затонувшего у берегов Крыма теплохода подняли тысячи боеприпасов

11:23 четверг, 16 сентября 2021

Сотрудники МЧС подняли с затонувшего у берегов Феодосии теплохода «Жан Жорес» почти четыре тысячи боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«За неделю группой водолазов-пиротехников было осуществлено более 50 спусков. Общее время, проведенное под водой, составило почти двое суток, – говорится в сообщении. – После подъема боеприпасы транспортировали и уничтожили. Одновременно были уничтожены более двух тысяч патронов и 1773 боеприпаса различного калибра. Мощность взрыва превысила одну тонну в тротиловом эквиваленте».

Работы проводились на глубине 18 метров. Операции по обследованию и подъему взрывоопасных предметов проводят сотрудники сводного отряда МЧС России. В этом году работы продлятся до 15 октября. Они начались 7 сентября.

В минувшем году на теплоходе во время грунторазмывочных работ спасатели нашли останки двух красноармейцев, которых перезахоронили в братской могиле на феодосийском кладбище. Также в прошлом году с теплохода уже подняли и уничтожили более 41 тысячи боеприпасов.

Грузовой пароход «Жан Жорес» в годы Второй мировой войны перевозил боеприпасы. В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции в 1942 году теплоход подвергся авианалету и получил повреждения, а через несколько дней подорвался на мине.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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