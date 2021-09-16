Власть
Против мирового судьи из Керчи собираются возбудить дело
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи из Керчи.
Информация содержится на сайте ВККС. Рассмотрение представления назначено на 20 сентября.
«Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 50 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Республики Крым в отставке Стрешенца Ивана Эдуардовича по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Судью в отставке могут привлечь к ответственности за вмешательство в деятельность прокурора, следователя либо дознавателя. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
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