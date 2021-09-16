Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных и центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (в г.Севастополь высокая пожарная опасность 4 класс).), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 73 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 66 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 63 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 14 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 24 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 61 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 68 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 68 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
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