Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +20
море +23

Происшествия

Полицейские нашли керчан, повредивших Митридатскую лестницу

18:02 четверг, 16 сентября 2021
Керчь

Керченские полицейские задержали виновного в повреждении украшений на Малой Митридатской лестнице.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В результате проведенных проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице», – сообщили в МВД.

Задержанный рассказал, что он и два его пьяных друга ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз. «Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб», – отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские опрашивают друзей задержанного и устанавливают сумму ущерба. После этого будут приняты решения в соответствии с законодательством.

14 сентября в день празднования дня города в Керчи вандалы повредили несколько ваз на Малой Митридатской лестнице.

Большая и Малая Митридатские лестницы являются объектом культурного наследия федерального значения. Их реконструкция завершилась в мае этого года и обошлась в 700 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинец хранил ружье, пистолет и патроны. Оружие и боеприпасы мужчина хранил без разрешительных документов.

Против мирового судьи из Керчи собираются возбудить дело. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи из Керчи.

В Крыму «покатавший» полицейского на капоте турист ответит в суде. Житель города Белореченск Краснодарского края ответит перед судом за то, что, будучи пьяным, сел за руль и «прокатил» на капоте авто сотрудника полиции.

Сотрудник «Крымздрава» подозревается в злоупотреблении полномочиями на 91 млн рублей. Сотрудник государственного казенного учреждения «Крымздрав» подозревается в злоупотреблениями должностными полномочиями.

Коронавирус в Крыму
ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V»

ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V»

Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода производителя.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму

Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму

Россия обвиняет украинскую разведку в организации диверсии с подрывом газопровода в Крыму. МИД считает заявление РФ провокацией.

Общество
Какой сегодня праздник 16 сентября

Какой сегодня праздник 16 сентября фото

Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации