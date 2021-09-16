Полицейские нашли керчан, повредивших Митридатскую лестницу

Керченские полицейские задержали виновного в повреждении украшений на Малой Митридатской лестнице.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В результате проведенных проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице», – сообщили в МВД.

Задержанный рассказал, что он и два его пьяных друга ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз. «Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб», – отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские опрашивают друзей задержанного и устанавливают сумму ущерба. После этого будут приняты решения в соответствии с законодательством.

14 сентября в день празднования дня города в Керчи вандалы повредили несколько ваз на Малой Митридатской лестнице.

Большая и Малая Митридатские лестницы являются объектом культурного наследия федерального значения. Их реконструкция завершилась в мае этого года и обошлась в 700 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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