Происшествия
Полицейские нашли керчан, повредивших Митридатскую лестницу
Керченские полицейские задержали виновного в повреждении украшений на Малой Митридатской лестнице.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В результате проведенных проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице», – сообщили в МВД.
Задержанный рассказал, что он и два его пьяных друга ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз. «Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб», – отметили в ведомстве.
Сейчас полицейские опрашивают друзей задержанного и устанавливают сумму ущерба. После этого будут приняты решения в соответствии с законодательством.
14 сентября в день празднования дня города в Керчи вандалы повредили несколько ваз на Малой Митридатской лестнице.
Большая и Малая Митридатские лестницы являются объектом культурного наследия федерального значения. Их реконструкция завершилась в мае этого года и обошлась в 700 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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