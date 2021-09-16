Происшествия
На Тарханкуте лиса пришла к туристам и съела их еду
На Тарханкуте в Крыму лиса украла у туристов еду, пока они катались на каяках.
«На Тарханкуте обнаружен вор! Пока ребята там на каяках плавают, лиса «стырила» их вещи и доедает еду. Вообще не боится, удивительно», - пишет очевидец.
Лисичка - настоящая местная жительница, уже много лет живет на мысе. «Лиса у себя дома. Это туристы в гостях, значит должны делиться угощением», - пишут в комментариях.
В августе этого года в Крыму уже случался интересный случай с лисой. В Евпатории турист повстречал возле заброшенного здания лису и «по непонятной причине» предложил ей шоколадку, за что она его укусила.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Санкт-Петербурга попался в Крыму на некультурной драке. Севастопольские полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который избил своего знакомого, причинив тяжкий вред его здоровью.
Керчане разбили каменные вазы на Митридатской лестнице. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, повредивших каменные вазы на малой Митридатской лестнице.
На «Тавриде» перевернулся грузовик: названы причины ДТП. На трассе «Таврида», в районе населенного пункта Крымская роза перевернулся грузовик.
Пропавшую крымчанку нашли мертвой. В Крыму найден труп 31-летней крымчанки. Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что девушка 10 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.
Какой сегодня праздник 16 сентября фото
Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Ученые предрекли смерть 10 миллионов человек из-за климатических изменений
Ужасающее предупреждение о 10 миллионах смертей поступило от ученых. Этот прогноз сбудется, если мировые лидеры будут бездействовать на фронте борьбы с изменением климата.
После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года
Почки — еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.
Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал два условия, при которых он может покинуть свой пост: это решение президента России или решение крымчан на выборах.
19 часов назад
За три дня в Ялте обнаружили 40 брошенных авто
22 часа назад
Участников «крымской весны» предупредили, что на них открыта охота в Европе
Ряд стран-участниц «Крымской платформы» организовали заговор, суть которого состоит в охоте на участников «Крымской весны».