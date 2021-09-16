На Тарханкуте лиса пришла к туристам и съела их еду

На Тарханкуте в Крыму лиса украла у туристов еду, пока они катались на каяках.

«На Тарханкуте обнаружен вор! Пока ребята там на каяках плавают, лиса «стырила» их вещи и доедает еду. Вообще не боится, удивительно», - пишет очевидец.

Лисичка - настоящая местная жительница, уже много лет живет на мысе. «Лиса у себя дома. Это туристы в гостях, значит должны делиться угощением», - пишут в комментариях.

В августе этого года в Крыму уже случался интересный случай с лисой. В Евпатории турист повстречал возле заброшенного здания лису и «по непонятной причине» предложил ей шоколадку, за что она его укусила.

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