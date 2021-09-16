Крымчанин во время погони разбил угнанный у собственной матери автомобиль

Полицейские задержали в Симферопольском районе Крыма угнавшего автомобиль своей матери мужчину, который пытался скрыться от полицейских и разбил машину.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«При патрулировании на автодороге Симферополь – Алушта, сотрудники полиции заметили автомобиль, попадавший под ориентировку. Водитель, увидев наряд ДПС, попытался скрыться в селе Пионерское Симферопольского района, – говорится в сообщении. – Началось преследование автомобиля, водитель неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не выполнял, пытался скрыться от погони полицейских по извилистым улицам села».

Во время движения водитель врезался в металлическую опору и разбил автомобиль. После чего он выбежал из машины и пытался скрыться в чужом дворе, где полицейские его и задержали. 25-летний мужчина, находящийся в состоянии опьянения, в содеянном сознался и рассказал, что, воспользовавшись выездом матери за рубеж, взял ключи от автомобиля и поехал кататься. «(Убегал) потому что не хотел, чтобы меня посадили в тюрьму за то, что я разбил машину мамину. Бабушка моя заявила (об угоне), я знаю, – сказал мужчина. – Употреблял (спиртное) в размере 0,7 (литра). Полбутылки где-то выпил… Я просто катался, хотел получить драйв. Хотел в Ялту поехать. Не хватает драйва, адреналина».

Мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ –невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также к административной ответственности его привлекли за совершение ДТП и повреждение дорожного сооружения.

Кроме того, полицейские в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем. Мужчине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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