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Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму
фото © mfa.gov.ua
Россия обвиняет украинскую разведку в организации диверсии с подрывом газопровода в Крыму. МИД считает заявление РФ провокацией.
В МИД Украины назвали провокацией обвинения России в организации украинской разведкой диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом говорится в заявлении МИД в четверг, 16 сентября.
«Обратили внимание на провокационные заявления ФСБ РФ о якобы «причастности» Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протеста против действий российской оккупационной администрации и незаконных военизированных группировок на территории временно оккупированного Крыма», – сказано в сообщении.
В МИД рассматривают эти обвинения, в том числе причастность к диверсии, как «очередную провокацию со стороны РФ».
«Распространенные в СМИ видео с «признаниями» незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестких пыток. Это – неудачная попытка оккупационных репрессивных органов РФ, направленная на сокрытие репрессий против крымскотатарского населения Крыма», – говорится в заявлении.
Также МИД потребовал немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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