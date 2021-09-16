Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму

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Россия обвиняет украинскую разведку в организации диверсии с подрывом газопровода в Крыму. МИД считает заявление РФ провокацией.

В МИД Украины назвали провокацией обвинения России в организации украинской разведкой диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом говорится в заявлении МИД в четверг, 16 сентября.

«Обратили внимание на провокационные заявления ФСБ РФ о якобы «причастности» Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протеста против действий российской оккупационной администрации и незаконных военизированных группировок на территории временно оккупированного Крыма», – сказано в сообщении.

В МИД рассматривают эти обвинения, в том числе причастность к диверсии, как «очередную провокацию со стороны РФ».

«Распространенные в СМИ видео с «признаниями» незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестких пыток. Это – неудачная попытка оккупационных репрессивных органов РФ, направленная на сокрытие репрессий против крымскотатарского населения Крыма», – говорится в заявлении.

Также МИД потребовал немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа.

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