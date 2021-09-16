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Власть

Камеры видеонаблюдения для Алушты обойдутся почти в 20 миллионов рублей

19 миллионов 840 тысяч рублей будет потрачено на покупку камер видеонаблюдения для городского округа Алушта.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить индивидуального предпринимателя Храмых Артема Анатольевича единственным поставщиком по муниципальному контракту, предметом которого является закупка оборудования камеры видеонаблюдения с комплектом коммутационного оборудования для нужд муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», — сказано в документе.

Камеры должны быть доставлены не позднее 31 декабря 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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