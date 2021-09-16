Камеры видеонаблюдения для Алушты обойдутся почти в 20 миллионов рублей

19 миллионов 840 тысяч рублей будет потрачено на покупку камер видеонаблюдения для городского округа Алушта.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить индивидуального предпринимателя Храмых Артема Анатольевича единственным поставщиком по муниципальному контракту, предметом которого является закупка оборудования камеры видеонаблюдения с комплектом коммутационного оборудования для нужд муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», — сказано в документе.

Камеры должны быть доставлены не позднее 31 декабря 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте снесут более 80 незаконных построек. В середине ноября в Ялте начнут сносить незаконно возведенные строения, их насчитали 88, сообщила на своей странице в Facebook глава городской администрации Янина Павленко.

Власти Симферополя прекратили согласование наружной рекламы. Администрация Симферополя приостановила согласование размещения наружной рекламы в городе.

Мэр Симферополя рассказал о «новом подходе» к уборке города. Для уборки улиц Симферополя закупят новую специальную технику.

Фасады зданий в Симферополе оформят в едином стиле. Разработать нормативный акт, регламентирующий единый стиль фасадов зданий, поручил на аппаратном совещании глава администрации Симферополя Валентин Демидов.