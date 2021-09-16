Общество
Какой сегодня праздник 16 сентября
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Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
Фото tion.ru
Озон представляет собой очень малую часть нашей атмосферы, но его присутствие имеет не менее большое значение для благосостояния человека. Большая часть озона находится высоко в атмосфере, на высоте между 10 и 40 км над поверхностью Земли. Эта область называется стратосферой и здесь содержится около 90% всего атмосферного озона.
Монреальский протокол был принят в качестве глобального соглашения по защите озонового слоя. С тех пор его эффективность была доказана на практике, а сам Протокол стал одним из самых успешных экологических соглашений на сегодняшний день. Глобальные усилия по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ повлияли на сокращение размеров дыры в озоновом слое, что, в свою очередь, играет положительную роль в защите здоровье людей, развитии экономики и сохранении экосистем. Реализация положений Монреальского протокола замедляет изменение климата и помогает повысить энергоэффективность в секторе охлаждения, что способствует обеспечению продовольственной безопасности.
Монреальский протокол контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ или приложения Договор устанавливает график поэтапного отказа от производства и потребления, с тем чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью. Монреальский протокол устанавливает график потребления озоноразрушающих веществ. Потребление определяется как произведенное количество плюс импорт за вычетом экспорта в любой данный год. Существует также практика вычета за уничтожение объявленных запасов.
Празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери
Писидийская Мироточивая икона Божией Матери прославилась великими чудесами в городе Созополе Писидийском. Сведений о происхождении ее не имеется. Уже в посланиях об иконопочитании Германа, патриарха Константинопольского, читанных на седьмом Вселенском соборе, «икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая миро из руки изображенной», называется «древней».
Чудотворения, которыми прославлена эта св. икона и сведения о которых дошли до нас, относятся к VI веку. В Амасии была одна супружеская чета, у которой дети рождались мертвыми. Опечаленные родители, скорбя о своем несчастьи, обратились к патриарху с просьбой помолиться за них, чтобы Господь отвратил от них Свой гнев и даровал бы им дитя живое. Св. Евтихий, сотворив усердную молитву о них, помазал их обоих св. елеем, «частью от честнаго креста, частью же истекающим от святыя иконы Пречистыя Госпожи нашея Богородицы в Созополе», произнося при этом свои обычные слова: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа». Сотворив эту краткую молитву, св. Евтихий погрузился на некоторое время в молчание; затем, как бы озаренный божественной благодатью, сказал этим супругам: «Назовите дитя, которое родится, Петром, и оно будет жить».
Домна Доброродная
Народный праздник «Домна Доброродная» отмечается 16 сентября (по старому стилю - 3 сентября). Православная церковь в этот день чтит память мученицы Домны Никомидийской. Другие названия праздника: «Домовница», «Домна», «Василиса», «Дорофей». В этот день с утра до ночи бабы прибирали в доме всякую рухлядь, «припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень».
Также сегодня, 16 сентября, отмечают такие праздники:
- Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week)
- День памяти святой Фивы Кенхрейской
- День образования профсоюзного движения в Карелии
- Всемирный день бестраншейных технологий
- Праздник нелегального пития
- День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей
- День почитания пожилых людей в Японии
- День хлеба с корицей и изюмом (National Cinnamon Raisin Bread Day) в США
- День рождения Джульетты в Италии
- День работающих родителей (Working Parents Day) в США
- День пластилина «Плей-До» (National Play-Doh Day) в США
- День независимости Мексики
- День гуакамоле (National Guacamole Day) в США
- День независимости Папуа - Новая Гвинея
- День «Держитесь подальше от Сиэтла» (Stay Away From Seattle Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Феоктист, Ефим, Константин, Горгоний, Домна, Дорофей, Индис, Мардоний, Мигдоний, Феофил, Зенон, Анфим, Василиса (Василисса), Харитон, Аникий, Аристион, Архонтион, Виталиан, Дасия, Полидор, Фива.
Что происходило 16 сентября в прошлые годы
1492 - Христофор Колумб открыл Саргассово море (португальцы за обилие водорослей называли Саргассово море «морем виноградных лоз»).
1658 - украинский гетман Иван Выговский заключил союз с Речью ПосполитойГадячский трактат, по нему украинские земли входили в состав Польши в виде «Великого Княжества Русского».
1821 - Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску (позднее Соединенные Штаты Америки выкупили эти земли за 7,2 миллионов долларов золотом, следует признать, что эта самая невыгодная сделка в истории России).
1918 - большевики учредили Орден Красного Знамени (учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества).
1965 - в СССР «подредактировали» в Уголовный кодекс, чтобы легче было выносить обвинительные приговоры в отношении диссидентов.
1975 - ПапуаНовая Гвинея (государство в Океании) объявила независимость от Австралии.
1983 - известный актер, мистер «Hasta la vista, baby» Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство.
1987 - озоновый слой Земли взят под защитуподписан Монреальский протокол (страны-участницы обязались принять меры по снятию с производства некоторых химических веществ, из-за которых разрушается озоновый слой).
1992 - «Черная среда» для английского Центрального Банка (в этот день началось стремительное удешевление фунта стерлинга в отношении немецкой марки и американского доллара).
2000 - украинский оппозиционный журналист Георгий Гонгадзе был последний раз виден живым.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 сентября. Какие праздники будут завтра?
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