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Власть

Франция не признает российские выборы в Крыму

20:13 четверг, 16 сентября 2021
Франция не признает российские выборы в Крыму

фото © Новости Крыма

Франция не признает легитимность предстоящих выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку не считает полуостров частью России.

Об этом заявил представитель МИД страны.

«Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты выборов, которые будут проведены в Крыму», - заявил французский дипломат, комментируя информацию о том, что за ходом избирательного процесса на полуострове может быть будут следить трое его соотечественников.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала трех наблюдателей из Франции, которые, возможно, планируют посетить Крым в ходе голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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