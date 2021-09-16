Экс-руководитель похоронной компании в Ялте украл табличек и ленточек на полмиллиона рублей

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В 2017-2018 годах директор Ялтинской похоронной компании заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и поставку траурных табличек и ленточек на сумму более 490 тысяч рублей.

Несмотря на прошедшую оплату, данный товар так и не поступил на предприятие, а был присвоен его действующим директором, рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю.

«При этом в период с 2018 по 2019 год директор похоронной компании заключил договор с физическим лицом на аренду грузового фургона для перевозки тел умерших граждан. Оплату за аренду в сумме свыше 660 тысяч рублей он использовал в личных целях, в то время как по документам деньги за данную услугу были уплачены», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что недавно материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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