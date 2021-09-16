Власть
Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество
Евпаторийский городской суд признал старшего администратора и бывшего администратора муниципального предприятия города виновными в мошенничестве.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что старший администратор муниципального предприятия при пособничестве администратора этой же организации способствовала фиктивному трудоустройству женщины на различные должности в предприятии. Работник фактически трудовую деятельность на предприятии не осуществляла», – указано в сообщении пресс-службы.
В результате с конца октября 2019 года по декабрь 2020 года была необоснованно начислена зарплата и иные выплаты в сумме более 480 тысяч рублей. Старший администратор деньгами распоряжалась по своему усмотрению.
Суд признал их виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ – пособничество совершению мошенничества. Старшего администратора предприятия приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. А его пособник получила полтора года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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