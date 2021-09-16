Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +20
море +23

Власть

Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество

Евпаторийский городской суд признал старшего администратора и бывшего администратора муниципального предприятия города виновными в мошенничестве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что старший администратор муниципального предприятия при пособничестве администратора этой же организации способствовала фиктивному трудоустройству женщины на различные должности в предприятии. Работник фактически трудовую деятельность на предприятии не осуществляла», – указано в сообщении пресс-службы.

В результате с конца октября 2019 года по декабрь 2020 года была необоснованно начислена зарплата и иные выплаты в сумме более 480 тысяч рублей. Старший администратор деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Суд признал их виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ – пособничество совершению мошенничества. Старшего администратора предприятия приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. А его пособник получила полтора года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Против мирового судьи из Керчи собираются возбудить дело. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи из Керчи.

В Крыму «покатавший» полицейского на капоте турист ответит в суде. Житель города Белореченск Краснодарского края ответит перед судом за то, что, будучи пьяным, сел за руль и «прокатил» на капоте авто сотрудника полиции.

Сотрудник «Крымздрава» подозревается в злоупотреблении полномочиями на 91 млн рублей. Сотрудник государственного казенного учреждения «Крымздрав» подозревается в злоупотреблениями должностными полномочиями.

В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком. Сотрудники УМВД России по Севастополю проводят проверку по факту проведения съемок на скалах над морем с участием женщины и малолетнего ребенка.

Коронавирус в Крыму
ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V»

ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V»

Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода производителя.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму

Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму

Россия обвиняет украинскую разведку в организации диверсии с подрывом газопровода в Крыму. МИД считает заявление РФ провокацией.

Общество
Какой сегодня праздник 16 сентября

Какой сегодня праздник 16 сентября фото

Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации