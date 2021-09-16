Два жителя Петербурга вступили в бой в Севастополе

Приехать в Севастополь, чтобы избить приятеля и стать фигурантом уголовного дела – такого поворота судьбы 36-летний житель Северной столицы вряд ли ожидал.

Почему воздух нашего города оказал на него такое негативное влияние, науке неизвестно. Но отвечать за содеянное путешественнику придется.

Начало истории оказалось не совсем тривиальным: об избиении 31-летнего питерца в полицию сообщил не сам пострадавший, а сотрудники городской больницы, куда пострадавший обратился за помощью. Откровенничать с полицейскими гость Севастополя тоже не стал. По его версии, на него напал неизвестный. Причем в то время, когда он чинно прогуливался по ул. Руднева со своей девушкой и ее матерью. Именно в это время на него якобы набросился некий гражданин, избивший его металлической трубой и благополучно скрывшийся.

Разобравшись в странной истории, сотрудники ППС Гагаринского района выяснили, что она не совсем соответствует истине. Они оперативно задержали подозреваемого, который оказался вовсе не неизвестным гражданином, а приятелем потерпевшего. Выяснилось, что мужчины вместе приехали из Санкт-Петербурга в гости к знакомой девушке и ее матери. Последовало застолье, во время которого гости Севастополя поссорились, причем ссора, начавшаяся в квартире, продолжилась уже во дворе дома. Тут-то в ход и пошла попавшаяся под руку металлическая труба.

Сообщается, что подозреваемый, выдавать которого его друг так не хотел, уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков. Теперь против него возбуждено уголовное дело по незнакомой для него ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальный срок, который он может получить, - до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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