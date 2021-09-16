Происшествия
ДТП под Ялтой: российский внедорожник отправил пилота «Harley» в больницу
Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2121» и мотоцикла «Harley-Davidson» на трассе Симферополь-Ялта.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Авария произошла в четверг в районе Гурзуфа.
По предварительным данным, «Нива» при выезде на главную дорогу не пропустила байк. «Водитель автомобиля «ВАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу водителю мотоцикла «Harley-Davidson», который двигался по главной в сторону Алушты, в результате чего допустил с ним столкновение.
Пострадал водитель мотоцикла, его доставили в медицинское учреждение», - рассказали в ведомстве. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, по результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством.
Как ранее сообщалось, один человек пострадал в результате ДТП с участием двух легковых иномарок и грузовика «КамАЗ» на трассе «Таврида», в районе села Батальное Ленинского района.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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