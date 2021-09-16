Боевые потери: в Крыму на пожарах с начала года погибли 50 человек

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В этом году в Крыму произошло более двух тысяч пожаров, жертвами которых стали 50 человек.

Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец, по сравнению с прошлым годом число пожаров значительно сократилось.

«С начала года на территории Крыма произошло 2059 пожаров. Погибло 50 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, снижение наблюдается в 32% по пожарам и в 21% по погибшим», - констатировал Козинец.

Значительно реже, по его словам, стали гореть леса. Если в прошлом году число природных пожаров уверенно стремилось к сотне, а их площадь составила около 100 га, то в этом спасателям пришлось тушить леса всего 12 раз на площади 4,5 га.

«По статистике 66% природных пожаров происходят из-за не острожного обращения с огнем неорганизованных групп туристов. Остальное - поджоги, короткие замыкания, грозовые явления и так далее», - уточнил гость эфира.

Уменьшение числа пожаров он объяснил своевременными превентивными мерами, такими как опашка территорий, профилактические беседы с населением.

Помогают спасателям и ответственные граждане, которые своевременно сообщают о случаях возгораний, а еще космические мониторинговые программы, которые определяют термоточки. Кроме того, хорошо работают штрафные санкции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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