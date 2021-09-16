Беларусь ждет севастопольские рыбные консервы

В Санкт-Петербурге прошел IV Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

На мероприятии был представлен стенд Севастополя. По словам вице-губернатора Марии Литовко, особый интерес у крупных ритейлеров и оптовых компаний вызвала продукция устричных ферм, так как черноморские устрицы имеют уникальный вкус.

«Комфортные условия придают умеренный соленый вкус и мясо моллюска не имеет жесткости. А современное оборудование и технологии позволяют предлагать покупателям вкусную и полезную продукцию моря в течение всего года. В любой сезон наши предприятия могут доставлять свежайших моллюсков собственного производства», - отметила Мария Литовко.

Вице-губернатор добавила, что в последние годы производство продукции аквакультуры в Севастополе заметно увеличивается.

«Если говорить о цифрах и сравнивать 2019 и 2020 год, то можно заметить увеличение производства аквакультуры, устриц и мидий в два раза. Это следствие тех мер поддержки, которые оказывал наш регион участникам рынка. Мы возмещали 50% расходов на посадочный материал, а также на обустройство мест, используемых предприятиями», - подчеркнула Мария Литовко.

В международном форуме приняли участие представители всех сфер рыбохозяйственной отрасли: от вылова рыбы и морепродуктов до доставки продукции конечному потребителю, включая хранение и логистику, упаковку, финансовые и страховые услуги, научное сопровождение.

Севастополь в рамках форума представил рыбопромышленный кластер и его основные преимущества.

«Рыбопромышленный кластер является приоритетным проектом региона. Участники получают дополнительные меры государственной поддержки в рамках Центра кластерного развития», - сказала вице-губернатор.

На форуме также велись переговоры о расширении географии продаж рыбоконсервного комбината «Аквамарин». Кроме того, на площадке стенда состоялись полезные встречи представителей рыболовных компаний с потенциальными потребителями.

По результатам форума достигнуты предварительные договоренности о поставках черноморской рыбы в ряд регионов России. Некоторые отечественные компании проявили заинтересованность в создании инвестиционного проекта по выращиванию устрицы на территории Севастополя. Также деятельность рыбопромышленного кластера привлекла внимание представителей стран СНГ. В частности, Республика Беларусь выразила заинтересованность в поставках консервов и черноморской устрицы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 518 рублей, ужин в ресторане - 2580. Согласно данным Крымстата, в августе 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 518 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб, дешевле всего в Симферополе - 463 руб.).

Почти половина предприятий Крыма работают с убытками. В первом полугодии 2021 года в Крыму с убытками работали почти 40% предприятий, в основном – в сферах промышленности, а также транспортировки и хранения товаров.

Какие профессии в Крыму оплачиваются выше всего. Самая высокая зарплата в Крыму у тех, кто задействован в сфере финансов, страхования и добычи полезных ископаемых.

В 2022 году в Крыму начнется производство новой марки шампанского. В 2022 году в Республике Крым начнется производство новой марки шампанского.