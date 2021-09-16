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Бизнес

Беларусь ждет севастопольские рыбные консервы

14:57 четверг, 16 сентября 2021

В Санкт-Петербурге прошел IV Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

На мероприятии был представлен стенд Севастополя. По словам вице-губернатора Марии Литовко, особый интерес у крупных ритейлеров и оптовых компаний вызвала продукция устричных ферм, так как черноморские устрицы имеют уникальный вкус.

«Комфортные условия придают умеренный соленый вкус и мясо моллюска не имеет жесткости. А современное оборудование и технологии позволяют предлагать покупателям вкусную и полезную продукцию моря в течение всего года. В любой сезон наши предприятия могут доставлять свежайших моллюсков собственного производства», - отметила Мария Литовко.

Вице-губернатор добавила, что в последние годы производство продукции аквакультуры в Севастополе заметно увеличивается.

«Если говорить о цифрах и сравнивать 2019 и 2020 год, то можно заметить увеличение производства аквакультуры, устриц и мидий в два раза. Это следствие тех мер поддержки, которые оказывал наш регион участникам рынка. Мы возмещали 50% расходов на посадочный материал, а также на обустройство мест, используемых предприятиями», - подчеркнула Мария Литовко.

В международном форуме приняли участие представители всех сфер рыбохозяйственной отрасли: от вылова рыбы и морепродуктов до доставки продукции конечному потребителю, включая хранение и логистику, упаковку, финансовые и страховые услуги, научное сопровождение.

Севастополь в рамках форума представил рыбопромышленный кластер и его основные преимущества.

«Рыбопромышленный кластер является приоритетным проектом региона. Участники получают дополнительные меры государственной поддержки в рамках Центра кластерного развития», - сказала вице-губернатор.

На форуме также велись переговоры о расширении географии продаж рыбоконсервного комбината «Аквамарин». Кроме того, на площадке стенда состоялись полезные встречи представителей рыболовных компаний с потенциальными потребителями.

По результатам форума достигнуты предварительные договоренности о поставках черноморской рыбы в ряд регионов России. Некоторые отечественные компании проявили заинтересованность в создании инвестиционного проекта по выращиванию устрицы на территории Севастополя. Также деятельность рыбопромышленного кластера привлекла внимание представителей стран СНГ. В частности, Республика Беларусь выразила заинтересованность в поставках консервов и черноморской устрицы.

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