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Происшествия

Жительница Севастополя застряла в неисправном общественном туалете

Жительница Севастополя застряла в неисправном общественном туалете

фото © соцсети

Инцидент «с душком» произошел в Комсомольском парке имени Марии Байды.

Общественный туалет в Комсомольском парке Севастополя, имеющий неисправность, заблокировал местную жительницу. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел в туалете для людей с ограниченными возможностями. По словам горожан, замок на двери кабины был сломан два месяца назад и до сих пор не был отремонтирован. Именно по этой причине женщина там застряла. При этом номеров телефонов администрации парка ни внутри, ни снаружи не было, поэтому очевидцам пришлось вызвать спасателей, которые и вызволили напуганную жительницу.

«Женщина из обслуживающего персонала парка сообщила, что даже и не стоит обращаться в администрацию. Никто не придет!», - написала автор поста.

В комментариях другие горожане рассказали, что аналогичная ситуация происходила в туалете парка Победы: девушка не смогла открыть дверь и выйти на улицу, так как тревожная кнопка не работала. Прохожие помогли ей освободиться, но все это время коляска с ее ребенком находилась снаружи.

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Жительница Севастополя застряла в неисправном общественном туалете

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