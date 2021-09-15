Происшествия
Житель Санкт-Петербурга попался в Крыму на некультурной драке
Севастопольские полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который избил своего знакомого, причинив тяжкий вред его здоровью.
Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД. О пострадавшем в полицию сообщили медики городской больницы, куда петербуржец обратился за помощью.
Как он пояснил прибывшим полицейским, неизвестный с металлической трубой наперевес напал на него, когда тот гулял по городу со своей девушкой и ее матерью. По его словам, избив жителя культурной столицы, нападавший скрылся. На след подозреваемого оперативно вышли сотрудники патрульно-постовой службы.
И выяснилось, что нападение совершил вовсе не неизвестный, а приятель потерпевшего, с которым они вместе приехали на отдых из северной столицы.
«31-летний мужчина и его 36-летний знакомый приехали из Санкт-Петербурга погостить к знакомой девушке и ее матери. Во время застолья в квартире между приятелями возникла ссора, которая продолжилась во дворе дома. Во время конфликта ее старший участник несколько раз ударил своего оппонента металлической трубой и скрылся», - рассказали в ведомстве.
Как оказалось, ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в его «багаже» - имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью питерцу грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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